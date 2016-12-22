ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,11 EUR Нал. 76,57 75,11 USD Бирж. 65,86 +0,36 EUR Бирж. 75,63 +0,01 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6594,50 +126,60 IMOEX 2493,91 +1,80% RTSI 1196,03 +1,22% Brent 85,27 +0,19% DJIA 26828,39 +0,20% Nasdaq 8025,09 +0,32%
Адвокат назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации Януковича
Лента новостей
Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 08:35, РБК и Philips Главу Минобороны Украины не пустили на встречу коллег из НАТО 08:22, Политика Пентагон анонсировал ускоренное начало испытаний гиперзвукового оружия 08:09, Политика У Ford и General Motors упали продажи автомобилей: что будет с акциями 08:06, Quote Адвокат назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации Януковича 07:56, Политика Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах уже более $5 млрд 07:32, Технологии и медиа Каждая пятая компания в России оказалась убыточной 07:00, Экономика Россиян предупредили о вспышке «болезни легионеров» в Италии 06:52, Общество «Коммерсантъ» узнал об идее оживить малые аэропорты в глубинке 06:23, Общество Экс-глава Якутии Борисов назначен зампредом комитета Совфеда 06:21, Политика В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая 05:58, Политика Шойгу рассказал о подарках Лаврову и Набиуллиной в виде своих рисунков 05:56, Общество Пожар произошел в монастыре на Ганиной Яме возле Екатеринбурга 05:12, Общество Британский МИД обвинил ГРУ в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках 04:25, Политика «Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди Восточного 04:20, Технологии и медиа В США умер лауреат Нобелевской премии и создатель термина «частица Бога» 03:30, Общество Украинцам продемонстрировали закрытую фабрику Порошенко в Липецке 02:53, Политика Вице-спикер Рады призвала Россию вернуть 30 тыс. «украденных» вагонов 02:49, Политика Один полицейский погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США 02:15, Общество Генсек НАТО рассказал о создании центра киберзащиты на Украине 01:52, Политика ЦИК допустил смену главы горизбиркома из-за нового губернатора Петербурга 01:41, Политика ТЭФИ впервые раздала призы по новой системе голосования 01:20, Общество Золотов лично убедил сдаться угрожавшего совершить взрыв возле Кремля 00:52, Общество Пять человек пострадали при стрельбе в Филадельфии 00:13, Общество Москва и Петербург заплатят больше всех за ОМС для неработающих 00:01, Экономика Три человека погибли при падении летевшего в Плёс вертолета 03 окт, 23:44, Общество США остановили поставки нефти в Китай 03 окт, 23:36, Бизнес «Газпром» продаст австрийской OMV часть доли в Уренгойском месторождении 03 окт, 23:31, Бизнес
Адвокат назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации Януковича
Отравление Скрипалей, 07:56
0
Адвокат назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации Януковича

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала «Дождь» опроверг информацию о причастности полковника российской разведки Анатолия Чепиги к событиям 2014 года на Украине, в частности, его участии в эвакуации Януковича на территорию России.

«Его сопровождали исключительно сотрудники и офицеры службы безопасности президента Украины и этот факт установлен как судом украинским, так и генеральной прокуратурой», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники российских спецслужб в эвакуации Януковича, адвокат сказал, что вплоть до Мелитополя украинского президента сопровождала его охрана.

Экс-журналист ЦУРа заявил об участии Чепиги в эвакуации Януковича
Политика

Сердюк также рассказал, что в районе этого города была обнаружена засада, в результате чего тогдашний глава службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь обратился в Федеральную службу охраны (ФСО) России, сделав звонок на дежурную линию, и попросил оказать содействие в сопровождении Януковича на территорию Крыма.

Адвокат пояснил, что Кобзарь позвонил в ФСО, так как на тот момент Управление государственной охраны Украины тесно сотрудничало с российским ведомством. «И когда он (Кобзарь) понял, что другим образом вывезти кортеж из-под огневого удара и сопроводить президента Украины в Крым не получается без риска для жизни, он обратился по дежурной линии в ФСО Российской Федерации с просьбой оказать содействие в перемещении», — заявил Сердюк.

Он также рассказал, что Кобзарю в ответном звонке были даны координаты близ Мелитополя, где кортеж украинского лидера ожидали два вертолета, на которых он был эвакуирован в Крым, куда прибыл 23 февраля 2014 года.

По словам адвоката, информация о том, что Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в этой операции, является «фейк ньюс».

Аваков заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к бегству Януковича
Политика

1 октября бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев рассказал РБК, что полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают человеком, скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации в Россию Виктора Януковича.

На следующий день глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом подтвердил эту информацию. В свою очередь Константин Кобзарь обратился в киевский суд с просьбой допросить его о роли Анатолия Чепиги в сопровождении Януковича в Россию.

В начале сентября прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным британских спецслужб, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее журналисты The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что в действительности Боширов — это полковник разведки Анатолий Чепига.

Теги: Виктор Янукович , адвокат , ФСО
Главное
Каждая пятая компания в России оказалась убыточной Экономика
Материалы по теме
Экс-журналист ЦУРа заявил об участии Чепиги в эвакуации Януковича Политика
Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter