Аваков заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к бегству Януковича

Глава украинского МВД Арсен Аваков передал своему британскому коллеге информацию о причастности полковника российской разведки Анатолия Чепиги к событиям 2014 года на Украине. Эту версию накануне озвучил журналист Сергей Канев

Арсен Аваков (Фото: Сергий Харченко / Zuma / ТАСС)

Глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом подтвердил, что Киев считает одного из подозреваемых в участии в отравлении Сергея Скрипаля причастным к бегству Януковича из страны в 2014 году. Об этом говорится в пресс-релизе МВД Украины по итогам переговоров двух стран.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе МВД Украины не говорится, являются ли слова Авакова основанными на собственных данных Киева или же он процитировал данные экс-журналиста ЦУР (Центра управления расследованиями) Сергея Канева, отмечает Reuters. Накануне Канев заявил, что в операции по эвакуации Януковича в Россию принимал участие полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига — по версии Bellingcat и The Insider, в качестве псевдонима он использует имя Руслан Боширов.

«Чепига, он же Боширов, участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Как рассказал мой источник, Боширов лично прибыл в резиденцию Януковича Межигорье», — рассказал Канев РБК. По словам журналиста, именно за эту операцию Чепига получил звание Героя России. Канев заявил, что хотя он «свечку не держал», источнику, передавшему ему эту информацию, он доверяет.

После сообщений о возможном участии Чепиги в организации бегства Януковича в 2014 году, экс-глава службы безопасности бывшего президента Украины Константин Кобзарь заявил о своем намерении дать показания по этому вопросу. Он обратился в киевский суд с просьбой допросить его о роли Анатолия Чепиги в сопровождении экс-главы государства в Крым в период Евромайдана.

В начале сентября британская полиция назвала Руслана Боширова и Александра Петрова главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Петрова и Боширова нашли, они являются гражданскими лицами. Сами они в интервью RT рассказали, что приехали в британский Солсбери как туристы, чтобы отдохнуть и посмотреть «знаменитый собор».