Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что избрание главой ФИДЕ экс-вице-премьера России Аркадия Дворковича говорит о сохранении преемственности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он пояснил, что Россия сохранила за собой высокую должность в одной из крупнейших международных спортивных федераций. По словам Илюмжинова, «победа Аркадия Дворковича стала победой всего российского спорта, российских шахмат». Он также пожелал Дворковичу успехов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил ТАСС, что в Кремле «рады этому избранию». Он также выразил уверенность, что Дворкович сможет продолжить дело развития шахмат во всем мире.

Дворкович победил на выборах президента ФИДЕ в среду, 3 октября, его соперником был Георгиос Макропулос. За бывшего вице-премьера России проголосовали шахматные федерации 108 стран, а за Макропулоса — 78 стран. В выборах главы ФИДЕ должен был также участвовать британский гроссмейстер Найджел Шорт, но перед началом голосования он объявил о снятии кандидатуры в пользу Дворковича.

До Дворковича, с 1995 по 2018 год, ФИДЕ возглавлял Илюмжинов.