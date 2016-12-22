Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана»

Решение Международного суда ООН снять часть санкций США с Тегерана является «поражением Ирана», заявил госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает Fox News.

«Суд отверг попытку Ирана в широком объеме вмешаться в санкции США», — объяснил госсекретарь.

Помпео также заявил, что разочарован решением Международного суда ООН. Он признал, что в порядке исключения из режима санкций будет выведена гуманитарная активность.

Помпео также сообщил, что США разрывают договор о дружбе с Ираном, заключенный в 1955 году.

Международный суд ООН обязал США снять часть санкций, направленных на иранскую гражданскую авиацию и гуманитарную помощь, в ответ на жалобу Тегерана. Вашингтон пообещал оспорить это решение. В то же время решение суда не коснулось основного массива ограничений.

Иран подал иск в июле, после того как президент Дональд Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки», заключенной с Тегераном странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) в 2015 году. Выход США из соглашения подразумевал возобновление ими санкций в отношении Ирана. Первая волна ограничений вступила в силу в августе. Она затрагивает торговлю золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. автомобильный сектор, сделки с иранским реалом. Вторая очередь должна начать действовать в ноябре. Она коснется энергетического и финансового секторов Тегерана, а также иранского судоходства, судостроения и портовых операторов.

«Ядерная сделка» подразумевала поэтапное смягчение международных санкций в обмен на отказ Ирана от своей ядерной программы и допуск международных наблюдателей к соответствующим объектам.