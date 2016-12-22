ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,55 64,86 EUR Нал. 76,63 74,94 USD Бирж. 65,69 +0,19 EUR Бирж. 75,64 +0,02 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6514,90 -19,70 IMOEX 2493,91 +1,80% RTSI 1196,03 +1,22% Brent 85,27 +0,19% DJIA 26920,11 +0,54% Nasdaq 8046,98 +0,59%
Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана»
Лента новостей
Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 20:27, РБК и Philips Путин напомнил Полтавченко о нерешенных за годы работы проблемах 20:27, Политика Путин поздравил нового главу ФИДЕ Дворковича с избранием 20:14, Общество Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на дедолларизацию 20:13, Финансы Путин предложил новому главе Петербурга самому решить свою судьбу 20:08, Политика ЦБ отчитался о полном отказе от иностранных спутников связи 20:07, Технологии и медиа Путин утвердил уголовную ответственность за отказ в найме предпенсионеров 20:00, Общество Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 19:56, РБК и Schneider Electric Лига чемпионов по футболу. «Локомотив» — «Шальке». Онлайн 19:55, Спорт СКР задержал зампредседателя ДОСААФ по делу о подкупе 19:52, Общество В МВД опровергли задержания должностных лиц после обыска в Екатеринбурге 19:26, Общество Новый глава Курганской области — РБК: «Нужно быть очень аккуратным» 19:26, Политика Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана» 19:18, Политика Счетная палата учтет расследование Навального о закупках в Росгвардии 19:11, Политика Голикова раскрыла роль пожилых на примере гидов, брокеров и своей бабушки 19:09, Общество Новая пенсионная реформа. Главное 19:04, Общество УЕФА открыл дело против ЦСКА за блокированные выходы на стадионе 19:01, Спорт Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ 19:01, Общество Путин подписал закон о пенсионной реформе 18:58, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:56, РБК и Mastercard В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника 18:55, Общество Мясокомбинат из расследования Навального подал на него в суд 18:50, Общество Волатильность биткоина снизилась до трехмесячного минимума 18:40, Крипто Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга 18:39, Политика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:33, Экономика В мэрии ответили на сообщения о «давке» после матча ЦСКА — «Реал» 18:27, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:21, РБК и Мираторг Генсек НАТО признал влияние «российской угрозы» на военные учения альянса 18:18, Политика
Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана»
Политика, 19:18
0
Помпео назвал решение Международного суда ООН «поражением Ирана»

Решение Международного суда ООН снять часть санкций США с Тегерана является «поражением Ирана», заявил госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает Fox News.

«Суд отверг попытку Ирана в широком объеме вмешаться в санкции США», — объяснил госсекретарь.

Помпео также заявил, что разочарован решением Международного суда ООН. Он признал, что в порядке исключения из режима санкций будет выведена гуманитарная активность.

Помпео также сообщил, что США разрывают договор о дружбе с Ираном, заключенный в 1955 году.

Международный суд ООН обязал США снять часть санкций, направленных на иранскую гражданскую авиацию и гуманитарную помощь, в ответ на жалобу Тегерана. Вашингтон пообещал оспорить это решение. В то же время решение суда не коснулось основного массива ограничений.

Иран подал иск в июле, после того как президент Дональд Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки», заключенной с Тегераном странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) в 2015 году. Выход США из соглашения подразумевал возобновление ими санкций в отношении Ирана. Первая волна ограничений вступила в силу в августе. Она затрагивает торговлю золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. автомобильный сектор, сделки с иранским реалом. Вторая очередь должна начать действовать в ноябре. Она коснется энергетического и финансового секторов Тегерана, а также иранского судоходства, судостроения и портовых операторов.

«Ядерная сделка» подразумевала поэтапное смягчение международных санкций в обмен на отказ Ирана от своей ядерной программы и допуск международных наблюдателей к соответствующим объектам.

Теги: Иран , Майк Помпео , Международный суд ООН в Гааге
Главное
Путин предложил новому главе Петербурга самому решить свою судьбу Политика
Материалы по теме
Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана Политика
Власти Франции арестовали принадлежащие иранским спецслужбам активы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter