В Тульской области упал подъемный кран

В городе Суворове Тульской области упал подъемный кран, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел утром 3 октября во время демонтажа крана. Пострадавшие госпитализированы. В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным портала «Тульские новости», инцидент произошел на Черепетской ГЭС.

В конце июля гусеничный кран упал на проезжую часть в Санкт-Петербурге. В результате движение по дороге было остановлено, пострадавших и разрушений не было. В июне кран упал на многоквартирный дом в Казани. Крановщик смог самостоятельно выбраться из кабины и спуститься вниз. В МЧС уточнили, что при падении крана были повреждены два балкона и облицовка здания.