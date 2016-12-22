Экс-главу «России» номинировали на пост генерального директора Внуково

Акционеры Внуково планируют избрать новым генеральным директором аэропорта бывшего главу авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») Дмитрия Сапрыкина, следует из сообщения компании.

Решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 7 ноября. Перед этим они рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Василия Александрова.

В июле источники РБК сообщили о грядущей отставке Сапрыкина. Когда стало официально известно об уходе топ-менеджера из «России», его знакомый рассказал РБК, что Сапрыкин может возглавить Внуково. Об этом же писала газета «Коммерсантъ», но в аэропорту эту информацию не комментировали. 27 сентября Сапрыкин был назначен первым заместителем генерального директора Внуково.

Внуково — третий по размеру аэропорт Москвы. Ежегодно здесь обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, сказано на сайте аэропорта. Общий пассажиропоток предприятия в 2017 году составил 18,1 млн человек, прогноз на 2018 год — более 20 млн.