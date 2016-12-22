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Экс-глава авиакомпании «Россия» стал топ-менеджером Внуково
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Экс-глава авиакомпании «Россия» стал топ-менеджером Внуково
Бизнес, 13:10
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Экс-глава авиакомпании «Россия» стал топ-менеджером Внуково
Дмитрий Сапрыкин, который ранее возглавлял авиакомпанию «Россия», назначен первым заместителем гендиректора аэропорта Внуково. Внуково — базовый аэропорт «России», но с октября она переводит часть рейсов в Шереметьево
Дмитрий Сапрыкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Дмитрий Сапрыкин, который 11 сентября покинул пост главы авиакомпании «Россия», назначен первым заместителем гендиректора ее базового аэропорта — Внуково. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Внуково — третий по размеру аэропорт Москвы. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, говорится на сайте аэропорта. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Общий пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 18,1 млн человек.

РБК еще в середине июля узнал о готовящейся отставке Сапрыкина с поста гендиректора «России», которая является второй по величине авиакомпанией в группе «Аэрофлот». Сапрыкин — давний соратник главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Они вместе работали еще в АФК «Система» в 2007–2009 годах, а в 2009 году, когда Савельев возглавил «Аэрофлот», он взял Сапрыкина заместителем по правовым и имущественным вопросам. Источники РБК указывали, что это уже третий топ-менеджер, который уходит из группы «Аэрофлот» незадолго до окончания контракта Савельева. Однако в конце августа совет директоров группы продлил с ним контракт еще на пять лет.

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Бизнес

Когда стало официально известно об отставке Сапрыкина, его знакомый рассказывал РБК, что он может возглавить Внуково. Об этом же писала газета «Коммерсантъ», но в аэропорту эту информацию не комментировали.

Незадолго до ухода Сапрыкина авиакомпания «Россия» заявила, что с конца октября (с начала сезона зима 2018/19) переводит часть рейсов из Внуково в Шереметьево. Это обусловлено тем, что группа «Аэрофлот» формирует мощный транзитный узел в Шереметьево, говорилось в сообщении компании: «Сотрудничество с Шереметьево позволит более эффективно использовать разветвленную сеть маршрутов группы, а также предоставлять пассажирам удобные стыковки на социально значимых внутрироссийских направлениях».

Однако в четверг, 27 сентября, пресс-служба Внуково сообщила, что с октября чартерный перевозчик Azur Air начнет перевод своих рейсов в этот аэропорт из Домодедово. Для Домодедово Azur был третьим крупнейшим перевозчиком после S7 и «Уральских авиалиний».

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Дмитрий Сапрыкин , «Внуково»
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