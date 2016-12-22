Глава авиакомпании «Россия» уйдет в отставку

Гендиректор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин увольняется, сказали источники РБК. Это уже третий топ-менеджер из команды главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, который покидает группу, а его контракт истекает в октябре

Дмитрий Сапрыкин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Гендиректор «России» Дмитрий Сапрыкин уходит в отставку, рассказал РБК источник, близкий к перевозчику. По его словам, Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время. Эту информацию подтвердили два источника в профильных государственных структурах.

Представители «Аэрофлота» (контролирует «Россию») и самой «России» отказались от комментариев.

​Сапрыкин — давний соратник главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Они вместе работали еще в АФК «Система» в 2007–2009 годах. Тогда Савельев занимал должность ​первого вице-президента «Системы», а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 году Савельев возглавил «Аэрофлот», взяв Сапрыкина заместителем по правовым и имущественным вопросам.

В сентябре 2015 года Сапрыкин ненадолго возглавил авиакомпанию «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Тогда группе пришлось перевозить почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании, и Сапрыкин занимался организацией этого процесса. В конце ​ноября он был назначен главой авиакомпании «Россия», к которой были присоединены «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». В его задачи входило создание в рамках группы «Аэрофлот» единой региональной авиакомпании.

До конца июня 2018 года Сапрыкин также входил в совет директоров «Аэрофлота», но в новый состав не попал: в предыдущие годы он избирался от компании «Аэрофлот-Финанс», державшей квазиказначейский пакет акций авиакомпании (4,84%), но в сентябре 2017 года этот пакет был продан.

В этом году «Аэрофлот» уже покинули два топ-менеджера из команды Савельева. В марте из компании уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, проработавший в компании семь лет. А в мае подал в отставку заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов, который, как и Сапрыкин, работал с Савельевым еще в АФК «Система». «Шамиль Курмашов работал вместе с нами более девяти лет и сделал для компании очень много», — сказал тогда глава «Аэрофлота».

Три топ-менеджера «Аэрофлота» покидают компанию незадолго до истечения срока контракта самого Савельева, он заканчивается в октябре 2018 года. В интервью ТАСС в феврале 2017 года Савельев говорил, что решение о переназначении должен принять президент Владимир Путин. «В любом случае сначала должны пройти выборы президента России (состоялись в марте 2018 года. — РБК). Глава государства определится, кто и в каком качестве может быть полезен», — сказал он. При этом руководитель авиакомпании говорил, что «наверх не рвется и за кресло не держится». «Много раз покидал компании, знаю, чего удалось добиться и в «Аэрофлоте». Хочется оставить позитивный след, чтобы тот, кто придет на смену, оценил масштаб сделанного», — отмечал он.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что Путин одобрил продление полномочий Савельева, но «в устной форме». Перед главой «Аэрофлота» поставили две задачи: увеличить закупки отечественной авиатехники и развитие региональных перевозок. Официального документа, фиксирующего продление полномочий Савельева, пока нет, сообщала газета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, отказался от комментариев.

На должность главы «Аэрофлота» рассматриваются кандидатуры бывшего министра транспорта Максима Соколова и первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, писал «Коммерсантъ».

Нельзя точно сказать, что увольнение трех топ-менеджеров напрямую связано с контрактом Савельева, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Каллегари, Курмашов и Сапрыкин достаточно долго работали в компании и могли принять решение об отставке исключительно ​по личным причинам, полагает он. Ранее Пантелеев говорил, что Савельева было бы логичным оставить на посту главы «Аэрофлота» на новый срок, поскольку сейчас группа готовит новую стратегию развития с усилением позиций на российском и мировом рынках, и реализовать эту стратегию лучше тому, кто ее разрабатывал. К тому же на годовом собрании в конце июня Савельев обещал, что к осени представит стратегию создания региональных хабов в России.