Глава авиакомпании «Россия» уйдет в отставку

Гендиректор «России» Дмитрий Сапрыкин уходит в отставку, рассказал РБК источник, близкий к перевозчику. По его словам, Сапрыкин покинет «Россию» в ближайшее время. Эту информацию подтвердили два источника в профильных государственных структурах.
Представители «Аэрофлота» (контролирует «Россию») и самой «России» отказались от комментариев.
Сапрыкин — давний соратник главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Они вместе работали еще в АФК «Система» в 2007–2009 годах. Тогда Савельев занимал должность первого вице-президента «Системы», а Сапрыкин был директором департамента сопровождения сделок. В 2009 году Савельев возглавил «Аэрофлот», взяв Сапрыкина заместителем по правовым и имущественным вопросам.
В сентябре 2015 года Сапрыкин ненадолго возглавил авиакомпанию «Трансаэро», спасением которой занимался «Аэрофлот». Тогда группе пришлось перевозить почти 2 млн пассажиров этой авиакомпании, и Сапрыкин занимался организацией этого процесса. В конце ноября он был назначен главой авиакомпании «Россия», к которой были присоединены «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». В его задачи входило создание в рамках группы «Аэрофлот» единой региональной авиакомпании.
До конца июня 2018 года Сапрыкин также входил в совет директоров «Аэрофлота», но в новый состав не попал: в предыдущие годы он избирался от компании «Аэрофлот-Финанс», державшей квазиказначейский пакет акций авиакомпании (4,84%), но в сентябре 2017 года этот пакет был продан.
В этом году «Аэрофлот» уже покинули два топ-менеджера из команды Савельева. В марте из компании уволился заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, проработавший в компании семь лет. А в мае подал в отставку заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов, который, как и Сапрыкин, работал с Савельевым еще в АФК «Система». «Шамиль Курмашов работал вместе с нами более девяти лет и сделал для компании очень много», — сказал тогда глава «Аэрофлота».
Три топ-менеджера «Аэрофлота» покидают компанию незадолго до истечения срока контракта самого Савельева, он заканчивается в октябре 2018 года. В интервью ТАСС в феврале 2017 года Савельев говорил, что решение о переназначении должен принять президент Владимир Путин. «В любом случае сначала должны пройти выборы президента России (состоялись в марте 2018 года. — РБК). Глава государства определится, кто и в каком качестве может быть полезен», — сказал он. При этом руководитель авиакомпании говорил, что «наверх не рвется и за кресло не держится». «Много раз покидал компании, знаю, чего удалось добиться и в «Аэрофлоте». Хочется оставить позитивный след, чтобы тот, кто придет на смену, оценил масштаб сделанного», — отмечал он.
В начале июля газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что Путин одобрил продление полномочий Савельева, но «в устной форме». Перед главой «Аэрофлота» поставили две задачи: увеличить закупки отечественной авиатехники и развитие региональных перевозок. Официального документа, фиксирующего продление полномочий Савельева, пока нет, сообщала газета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, отказался от комментариев.
На должность главы «Аэрофлота» рассматриваются кандидатуры бывшего министра транспорта Максима Соколова и первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, писал «Коммерсантъ».
Нельзя точно сказать, что увольнение трех топ-менеджеров напрямую связано с контрактом Савельева, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Каллегари, Курмашов и Сапрыкин достаточно долго работали в компании и могли принять решение об отставке исключительно по личным причинам, полагает он. Ранее Пантелеев говорил, что Савельева было бы логичным оставить на посту главы «Аэрофлота» на новый срок, поскольку сейчас группа готовит новую стратегию развития с усилением позиций на российском и мировом рынках, и реализовать эту стратегию лучше тому, кто ее разрабатывал. К тому же на годовом собрании в конце июня Савельев обещал, что к осени представит стратегию создания региональных хабов в России.
Крупнейший заказчик
«Аэрофлот» и без новых задач, поставленных перед Савельевым, является крупнейшим заказчиком гражданских самолетов российского производства, а именно самолетов Sukhoi Superjet 100. В парке компании 30 таких бортов, плюс контракт на поставку еще 20 судов. В феврале 2018 года авиакомпания подписала контракт с «Ростехом» на поставку 50 новых среднемагистральных самолетов МС-21. Первый МС-21 поступит в парк компании в 2020 году, последний — в 2026 году.