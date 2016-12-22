Azur Air переведет рейсы из Домодедово во Внуково

Авиакомпания Azur Air с октября начнет переводить свои рейсы из аэропорта Домодедово во Внуково. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию и аэропорт Внуково.

Azur Air планирует перевести воздушный флот до конца октября. В парке Azur Air находится 14 среднемагистральных самолетов Boeing-737/757 и девять дальнемагистральных (Boeing-767/777). Издание отмечает, что для аэропорта Домодедово Azur Air находится в тройке крупнейших перевозчиков наряду с S7 и «Уральскими авиалиниями».

Представитель авиакомпании рассказал РБК, что среди причин перехода во Внуково значатся хорошие экономические условия, возможности для дальнейшего роста авиакомпании и комфорт для пассажиров.

«Мы давно работаем с Azur Air и сохраняем партнерские отношения. Не считаем корректным комментировать причины и целесообразность такого решения, в основе которого могут быть как рыночные, так и нерыночные факторы: от коммерческих условий до наличия незагруженной аэропортовой инфраструктуры», — заявил РБК представитель Домодедово.

Он добавил, что пул авиакомпаний-партнеров аэропорта является сбалансированным и экономически эффективным, а также обладает потенциалом для устойчивого роста.

Авиакомпания Azur Air является чартерным перевозчиком. Первый полет состоялся в декабре 2014 года. Компания заняла 317-ю строчку в рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России, при этом в 2017 году она занимала 437-е место.