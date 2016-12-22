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Экс-губернатор Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота»
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Экс-губернатор Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота»
Политика, 14:43
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Экс-губернатор Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота»

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин войдет в совет директоров уранодобывающей компании «Атомредметзолото» (входит в «Росатом»). Об этом сообщает ТАСС.

«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение «Росатома». В совет директоров «Атомредметзолота», — сообщил он.

Компания была основана в 2007 году, по итогам 2017 года «Атомредметзолото» отчитался о добыче 3 тыс. т урана, а также выпуске 1631 т закиси и окиси урана. Выручка компании за 2017 год составила 17,7 млрд руб.

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Кокорин ушел в отставку 2 октября, он возглавлял область с 2014 года. Президент Владимир Путин назначил и.о. губернатора Курганской области Вадима Шумкова, вице-губернатора Тюменской области. Он работал в местном правительстве с 2004 года, в 2014 году занял пост вице-губернатора. Шумков будет исполнять обязанности областного главы до следующих выборов, назначенных на сентябрь 2019 года.

Теги: Алексей Кокорин , «Росатом» , Совет директоров , Губернатор
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