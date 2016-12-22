Путин назначил новых глав Липецкой и Курганской областей

Руководить регионами будут вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов и вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков. За несколько часов до их назначения от руководства областями отказались губернаторы Кокорин и Королев

Вадим Шумков (Фото: admtyumen.ru)

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова, вице-губернатора Тюменской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что решением Путина врио главы Липецкой области стал вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.

И Шумков, и Артамонов были участниками программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль.

Вадим Шумков с 2012 года является вице-губернатором Тюменской области, в правительстве этого региона работает с 2004 года. Родился в селе Шастово Варгашинского района Курганской области в 1971 году. Закончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, П​утин принял отставку Олега Королева, до этого 20 лет возглавлявшего Липецкую область. Во вторник днем Королев попросил главу государства перевести его на другую работу.

Глава Курганской области Алексей Кокорин во вторник также объявил о желании покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу.

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