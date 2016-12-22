Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Киев намерен выслать венгерского консула, если Будапешт сам его не отзовет. Об этом сообщает УНИАН.

Это заявление последовало на фоне сообщений о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин отметил, что встреча с Сийярто длилась час и была чрезвычайно непростой, а общую позицию согласовать не удалось.

Агентство «Укринформ» 19 сентября опубликовало видео, на котором, как утверждается, гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. Люди на видео ставят подписи при получении документа, затем приносят присягу перед венгерским флагом. После получения паспорта представители консульства просят их не сообщать об этом властям Украины. Позднее Климкин заявил, что в МИД Украины «прекрасно знали, что это происходит, предупреждали венгерских коллег» и пообещал отреагировать.

