ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,31 EUR Нал. 78,44 76,85 USD Бирж. 65,89 +0,00 EUR Бирж. 77,36 -0,20 USD ЦБ. 65,76 -0,07 EUR ЦБ. 77,38 +0,00 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6488,87 +112,37 IMOEX 2427,29 -0,69% RTSI 1160,78 -0,71% Brent 81,55 -0,37% DJIA 26392,47 -0,38% Nasdaq 8003,97 -0,04%
Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула
Лента новостей
Facebook представил свой новый шлем виртуальной реальности за $399 22:03, Технологии и медиа Сборная России проиграла бразильцам в волейбольном «Финале шести» 22:00, Спорт Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула 21:53, Политика Следователи провели обыски в доме брата экс-главы Дагестана Абдулатипова 21:45, Политика Верзилов назвал возможные причины его отравления 21:37, Политика Лавров назвал детским садом позицию Великобритании по «делу Скрипалей» 21:22, Политика «Спартак» забил первый гол с игры после ухода Промеса 21:18, Спорт Орешкин поручил проверить причину задержки самолета с туристами в Тунисе 21:15, Общество Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье 21:07, Политика ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку 21:01, Финансы Новая ротация: каких губернаторов заменил Владимир Путин 20:51, Политика Bellingcat узнало в Руслане Боширове полковника военной разведки Чепигу 20:36, Политика Трамп поддержал идею двух государств для Израиля и Палестины 20:36, Политика Куратор театров ушел из Минкультуры из-за «наперсточников» 20:20, Технологии и медиа Россия подала в ВТО жалобу по поводу спора с ЕС по энергопакету 20:11, Экономика Александр Кокорин забил первый гол за «Зенит» после травмы 20:10, Спорт Госсекретарь США Майк Помпео принял приглашение вновь посетить КНДР 20:04, Политика Uber согласилась выплатить США $148 млн из-за сокрытия утечки данных 19:46, Бизнес Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Кокова замсекретаря Совбеза 19:45, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19:42, РБК и Сбербанк Украинская прокуратура нашла незаконный трубопровод в Крым 19:21, Общество Мэй раскритиковала позицию Москвы по вероятным химатакам в Сирии 19:21, Политика Maserati выпустила «мятежную» версию седана Ghibli 18:54, Авто Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:51, РБК и Мираторг В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области 18:44, Политика Кадыров назвал выигравших от соглашения о границе Чечни и Ингушетии 18:43, Политика В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии 18:41, Политика Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок 18:34, Экономика
Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула
Украинский кризис, 21:53
0
Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Киев намерен выслать венгерского консула, если Будапешт сам его не отзовет. Об этом сообщает УНИАН.

Это заявление последовало на фоне сообщений о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин отметил, что встреча с Сийярто длилась час и была чрезвычайно непростой, а общую позицию согласовать не удалось.

«Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье
Политика

Агентство «Укринформ» 19 сентября опубликовало видео, на котором, как утверждается, гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. Люди на видео ставят подписи при получении документа, затем приносят присягу перед венгерским флагом. После получения паспорта представители консульства просят их не сообщать об этом властям Украины. Позднее Климкин заявил, что в МИД Украины «прекрасно знали, что это происходит, предупреждали венгерских коллег» и пообещал отреагировать.
 

Теги: Украина , Венгрия , гражданство , Павел Климкин
Главное
В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области Политика
Материалы по теме
Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам Политика
«Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter