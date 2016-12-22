Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса
Технологии и медиа, 10:56
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Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса
Пользователи Instagram в США, Европе и Азии столкнулись со сбоем в работе сервиса, большинство сообщает о невозможности загрузить ленту
Пользователи социальной сети Instagram в крупных городах мира столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Отмечается, что сбои наблюдаются в США (Лос-Анджелес и Сан-Франциско), Испании, Нидерландах, Великобритании, Германии, России, Сингапуре, Китае, Японии, Австралии и других странах. По данным сервиса, первые сообщения о неполадках поступили в 3:16 EDT (10:16 мск).
О проблемах сообщили более 1,1 тыс. пользователей по всему миру. Большинство (45%) столкнулись со сбоями в загрузке ленты, еще 34% имеют проблемы с входом в аккаунт, а оставшиеся 19% — с веб-сайтом сервиса.
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