Сооснователи Instagram решили уйти из компании

Компанию Instagram в ближайшее время должны покинуть ее основатели. Предполагается, что такой шаг осложнит жизнь руководству Facebook

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Кевин Систром и Майк Кригер, которые создали Instagram восемь лет назад приняли решение покинуть компанию в ближайшие недели. Они уже уведомили других руководителей Instagram, а также менеджеров Facebook, владеющей приложением, сообщает The New York Times.

Позже об уходе Систрома и Кригера было объявлено и в официальном блоге Instagram.

Систром является исполнительным директором Instagram, а Кригер отвечает за работу техников. О своих дальнейших планах они не рассказали. По одной из версий они решили взять паузу после нескольких лет, посвященных развитию сервиса.

Программисты Систром и Кригер познакомились в 2010 году. Тогда они создали сервис по обмену фотографиями, который позже набрал около миллиарда подписчиков и превратился в социальную сеть Instagram.

NYT указывает, что решение об уходе Систром и Кригер приняли во время кризиса в компании Facebook, которая приобрел Instagram в 2012 году за $1 млрд. Соцсеть критикуют за неосторожное обращение с данными пользователей и невнимание к попыткам вмешиваться в дела чужих стран при помощи фейковых аккаунтов.

В этом году от дальнейшей работы над WhatsApp отказался Ян Коум. Этот сервис был также куплен Facebook в 2014 году.