Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Технологии и медиа, 17:57
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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, сообщает портал Downdetector со ссылкой на поступившие жалобы пользователей.
Как следует из карты жалоб, неполадки в работе Instagram коснулись восточного побережья США и ряда стран Европы. При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также сбои зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.
Больше половины (56%) из поступивших в Downdetector жалоб касаются проблем с новостной лентой, 25% пользователей заявили о неполадках при попытке авторизоваться в соцсети, а еще 18% сообщили о проблемах с сайтом Instagram.
Последний крупный сбой в работе Instagram произошел 4 сентября, тогда же о проблемах заявили и пользователи Facebook.