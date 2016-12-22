Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, сообщает портал Downdetector со ссылкой на поступившие жалобы пользователей.

Как следует из карты жалоб, неполадки в работе Instagram коснулись восточного побережья США и ряда стран Европы. При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма. Также сбои зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше половины (56%) из поступивших в Downdetector жалоб касаются проблем с новостной лентой, 25% пользователей заявили о неполадках при попытке авторизоваться в соцсети, а еще 18% сообщили о проблемах с сайтом Instagram.

Последний крупный сбой в работе Instagram произошел 4 сентября, тогда же о проблемах заявили и пользователи Facebook.