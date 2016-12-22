В Instagram назначили нового гендиректора

Новым гендиректором социальной сети Instagram стал Адам Моссери, ранее занимавший должность вице-президента по продукту, говорится в заявлении сооснователей компании Кевина Систрома и Майка Кригера, ранее покинувших Instagram.

Они отметили, что Моссери начал свою карьеру в качестве дизайнера и в 2008 году присоединился к команде Facebook, где впоследствии занялся менеджментом и работал над мобильной версией соцсети и ее новостной лентой.

Сооснователи Instagram подчеркнули, что Моссери будет контролировать все бизнес-вопросы компании и займется подбором новой команды топ-менеджеров.

О своем уходе из компании Кригер и Систром объявили в конце сентября. При этом Систром занимал пост ее генерального директора, а Кригер был главным техническим директором. Газета The New York Times отмечала, что они решили уйти во время кризиса в компании Facebook, купившей Instagram в 2012 году за $1 млрд.