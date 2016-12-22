Кремль ответил на угрозы США уничтожить российские крылатые ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что если Москва не прекратит свою программу по разработке крылатых ракет, то Вашингтон попытается уничтожить эти ракеты, сообщает CNN.

По словам Пескова, Кремль предпочитает не уделять дополнительного внимания заявлениям послов, так как у российских властей имеется много неопределенностей в вопросах на более высоком уровне.

Вечером, 2 октября, Кей Бейли Хатчисон заявила, что Россия должна прекратить разрабатывать ракеты средней и малой дальности, производство которых нарушает договоренности между США и Россией. В противном случае Вашингтон готов попытаться уничтожить эти ракеты.

Позднее она пояснила, что не имела в виду превентивный удар по России. «Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], или нам придется противостоять их потенциалу ради защиты интересов США и НАТО», — сказала постпред.

Хатчисон добавила, что нынешнее положение, при котором Россия грубо нарушает Договор о РСМД, неприемлемо.​