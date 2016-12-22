Грызлов анонсировал разведение сил в районе Станицы Луганской 5 октября

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины участники договорились о разведении сил в районе поселка Станица Луганская с 5 октября. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

По его словам, в центре встречи была ситуация с безопасностью в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая остается непростой. Грызлов добавил, что контактная группа также обсудила вопрос о дополнительной маркировке миноопасных участков и продолжении разминирования местности около линии соприкосновения.

Ранее 2 октября стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма завершил работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с возрастом: в августе Кучме исполнилось 80 лет.

В конце сентября замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что при наличии политической воли конфликт на Донбассе можно было бы прекратить очень быстро, однако пока ее нет. По его мнению, жители Донбасса не считают этот конфликт своим. Как отметил Хуг, за четыре года работы СММ ОБСЕ не было ни одного дня, когда бы миссия не зафиксировала нарушение прекращения огня. Хуг уходит в отставку со своего поста 31 октября.