ОБСЕ заявила об обнаружении трех «Буков» в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ обнаружил в подконтрольном украинскими войсками районе Донбасса три зенитных ракетных комплекса 9K37 «Бук». Об этом сообщается в отчете мониторинговой миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ. По данным миссии, ЗРК находились за линиями отвода войск, но вне выделенных мест хранения вооружения.

Как отмечается в сообщении, «Буки» были обнаружены на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное, который находится в 84 км от Луганска. В этот же день ОБСЕ заметила два зенитных ракетных комплекса 9К33 «Оса» в населенном пункте Калиново в 35 км к северу от Донецка.



На следующий день, 29 сентября, один «Бук» был замечен на железнодорожной станции в Рубежном, а потом второй — на грузовике-платформевозе на этой же станции. В воскресенье, 30 сентября, БПЛА ОБСЕ зафиксировал три самоходные гаубицы 2С3 «Акация», две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Они находились на станции в Краматорске.

На территории контролируемых самопровозглашенными Донецкой и Луганской республики 28 сентября ОБСЕ нашли миномет предположительно 82 мм калибра. Он нарушал линию разграничения и был развернут около Петровского. Также дрон ОБСЕ зафиксировал две буксируемые гаубицы Д-30 «Лягушка» около Докучаевска. Они находились в боевом положении, говорится в сообщении.

В ОБСЕ сообщили, что с вечера 28 по 29 сентября в Донецкой области ее наблюдатели зафиксировали уменьшение по сравнению с предыдущими сутками числа нарушений режима прекращения огня с 265 до 240 случаев.