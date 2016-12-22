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Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс
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Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс
Политика, 15:18
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Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс

Македония сможет вступить в НАТО, если сменит свое название. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, сообщается на сайте альянса.

«НАТО готова принять страну как 30 члена. Но единственный путь — это утвердить новое имя. Это единственный путь в НАТО», — сказал он.

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Столтенберг добавил, что Cевероатлантический альянс внимательно следил за проведением референдума по смене названия Македонии. По его словам, он приветствует положительное голосование на этом плебисците и находится в тесном контакте с македонским премьер-министром Зораном Заевым. «Теперь дело за Скопье решать, какие дальнейшие шаги предпринимать», — заметил генсек НАТО.

Почему будущее Македонии в НАТО и ЕС оказалось под вопросом
Политика

Смена названия для Македонии важна для вступления в ЕС и НАТО. В Греции настаивают на этом, потому что у нее есть провинция с таким же названием. Афины блокировали вступление страны в НАТО и Европейский союз. Между Македонией и Греций было заключено соглашение о переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье, 30 сентября, на территории республики прошел соответствующий референдум. На него пришли 36,87% граждан. Референдум был признан несостоявшимся, потому что для признания итогов необходимо было, чтобы проголосовали 50% граждан. Из числа пришедших на референдум за смену названия страны отдали свои голоса 91,48%.

Теги: Македония , Йенс Столтенберг , Референдум
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