Защита сестер Хачатурян сообщила о планах добиться переквалификации дела

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору, будет настаивать на переквалификации дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Паршин.

​«Мы будем настаивать на переквалификации обвинения в сторону самообороны», — сказал он.

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца на первом допросе, рассказал РБК адвокат Алексей Липцер. Паршин отметил, что это произошло без участия адвокатов. По его словам защита изучила материалы и не увидела оснований для признания сестрами вины в убийстве. Адвокаты сестер рассказали «РИА Новости», что их подзащитные дали развернутые показания следователю.

В начале августа Останкинский суд Москвы арестовал Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян до 28 сентября. Однако адвокаты подали жалобу и попросили изменить меру пресечения на домашний арест. Возраст сестер составляет 17, 18 и 19 лет.

Сестер обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца из-за неприязненных отношений. Его тело нашли 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранами. Сестры признали вину и объяснили поступок тем, что отец долгое время причинял им «моральные страдания».

Уголовное дело возбудили по по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Впоследствии следователи изменили квалификацию дела на п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).