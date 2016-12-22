В посольстве США предупредили о сокращении возможностей для выдачи виз

Высылка дипломатов и закрытие генконсульства в Петербурге окажут влияние на услуги по выдаче американских виз, заявили в посольстве США в Москве. Россию по решению Москвы должны покинуть 60 американских дипломатов

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Уменьшение по требованию России численности персонала дипмиссии США и закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге кардинально сократили возможности по предоставлению визовых услуг, сообщила РБК пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.

Она пояснила, что законодательство США требует, чтобы американские консульские работники проводили собеседования в большинстве случаев обращения за визой.

Гендиректор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди в разговоре с РБК отметил, что высылка зарубежных дипломатов из России может сказаться на задержке в выдаче виз россиянам.

«Конечно, все зависит от того, о какой стране мы говорим, о каком количестве отозванных дипломатов. Если речь идет о ряде стран, где произошел отзыв одного-двух человек, то вряд ли это как-то скажется [на выдаче виз россиянам], мне кажется, что [в таком количестве] отзываются какие-то технические специалисты. Если количество отозванных исчисляется двузначными числами, то наверняка туда могут попасть сотрудники консульских служб», — пояснил он.

Цандекиди сомневается, что речь может идти о прерывании или временном прекращении выдачи виз россиянам. «Задержки [в выдаче виз] — единственный [вариант], ни о каком трагизме ни в коем случае не может идти речи», — считает он.

«Данная ситуация может сказаться на визовом режиме, но тем не менее массовые направления это не затронет», — сообщили РБК в пресс-службе туроператора «Анекс Тур».

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил РБК, что «пока информации о прекращении или затруднении выдачи виз от консульств не поступало».

29 марта Россия объявила о высылке 60 сотрудников дипмиссии США и о закрытии генконсульства страны в Санкт-Петербурге. Это стало ответом Москвы на аналогичные действия Вашингтона — в США высылку российских дипломатов мотивировали солидарностью с Великобританией в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также было закрыто генконсульство России в Сиэтле.

В Госдепе предупредили, что сокращение численности американской дипмиссии может «существенно отразиться» на консульской деятельности в России. О том, что из-за нехватки персонала задерживается выдача виз, предупреждал в ноябре прошлого года посол страны Джон Хантсман. «Наши сотрудники очень много работают. Дело в том, что у нас нет того числа людей, которое было раньше», — пояснял он.

В прошлом году Россия также сократила численность американской дипмиссии, в Москве объясняли это ответными мерами на высылку российских дипломатов из США. Тогда также была изъята посольская дача США в Серебряном Б​ору.