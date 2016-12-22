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Тимошенко предсказала «политический конец» действующей власти на Украине
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Тимошенко предсказала «политический конец» действующей власти на Украине
Политика, 10:35
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Тимошенко предсказала «политический конец» действующей власти на Украине

Лидер украинской партии «Батькивщина» и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что через полгода для правящей фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) наступит «политический конец». Об этом сообщает УНИАН.

По словам Тимошенко, членам БПП придется «отвечать за каждое преступление», которое они совершили «против украинского народа». Такое заявление прозвучало в ответ на обвинения лидера правящего блока Артура Герасимова. По его словам, Тимошенко «продвигает идеи Кремля», дав обещание ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины» в случае победы на президентских выборах.

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Герасимов также обвинил Тимошенко в препятствовании блокировке строительства газопровода «Северный поток-2». Та в ответ заявила, что обвинения в ее адрес «свидетельствуют о том, что [президент Украины Петр] Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По данным опросов, Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост главы государства, второе место разделяют Порошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский, тройку замыкает экс-министр обороны и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
Теги: Украина , Юлия Тимошенко , президентские выборы
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