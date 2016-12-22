Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо восстановить Будапештский меморандум, но это будет возможно только после «перезагрузки власти» на Украине. Об этом она заявила на конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает «Интерфакс-Украина».

Тимошенко отметила роль минских соглашений в стабилизации ситуации в Донбассе, которые «определенным образом притормозили агрессию» в регионе. Тимошенко подчеркнула, что нельзя игнорировать Будапештский меморандум.

Документ был подписан в декабре 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании. Стороны договорились уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, Киев также отказался от своего ядерного арсенала. При этом ни одна из сторон не ратифицировала меморандум.

В июле Тимошенко заявляла, что мир на Украине «надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну». Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РБК назвал слова Тимошенко предвыборным ходом.

«Политик рассчитывает привлечь на свою сторону ура-патриотов, националистов и армейскую сторону. При этом госпожа Тимошенко — мудрый человек, понимает, что Крым украинская армия назад не вернет», — отмечал сенатор. Тимошенко в июне сообщила о своем намерении принять участие в президентских выборах на Украине, которые пройдут весной 2019 года. В случае победы депутат планирует провести референдум и сделать Украину парламентской республикой.