Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах

Лидер украинской партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах она намерена ликвидировать «Нафтогаз», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Через полгода первое, что мы сделаем, — ликвидируем НАК «Нафтогаз» как ненужного посредника», — заявила она на пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко также выступила с критикой инициативы «Нафтогаза» по продаже 49-процентной доли газотранспортной системы (ГТС) Украины. По ее словам, чтобы сейчас построить такую же газотранспортную систему, нужно потратить $300 млрд. «Они собираются забрать практически половину собственности ГТС в 20 раз дешевле. Примерно то, что они оценивают в $7 млрд», — сказала лидер «Батькивщины», назвав такую идею «аферой века».

Одной из своих задач после выборов Тимошенко назвала «стремительную добычу природного газа» на Украине. «Полностью обеспечим себя нашим украинским природным газом и будем частично наполнять нашу газотранспортную систему и экспортировать газ в ЕС», — пообещала она.

Закон, разрешающий украинскому правительству создать оператора ГТС, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС, был принят в 2014 году. Документ предусматривает, что компания-оператор получает право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

В рамках реформы должна быть создана компания «Магистральные газопроводы Украины», которой предполагается передать от «Нафтогаза» управление ГТС, а также компания «Подземные хранилища Украины». Поиск партнера Киев начал в декабре 2017 года, создав для этого ​специальную рабочую группу. В качестве консультанта для ускорения этого процесса в июле 2018 года «Нафтгаз» собирался привлечь консалтинговую компанию PwC (PricewaterhouseCoopers).