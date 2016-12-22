Порошенко разделил второе место с Зеленским в президентском рейтинге

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь стала лидером рейтинга кандидатов в президенты Украины, второе место разделил действующий глава государства Петр Порошенко и украинский шоумен, актер и режиссер Владимир Зеленский, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

У респондентов спрашивали, за кого бы они отдали голоса в случае, если выборы президента проводились бы в сентябре. Тимошенко выбрали 10,6% опрошенных, Порошенко и Зеленский получили поддержку 6,5% каждый. При этом 12,5% отказались бы от голосования, а 26,6% не определились с кандидатом.

Как отмечает КМИС, если учитывать только тех, кто определился с выбором, то Тимошенко лидирует в рейтинге с 19,3% голосов, а Порошенко занимает второе место, на 0,1% опередив Зеленского (действующий президент набрал бы 11,9%, шоумен — 11,8%).

В опросе приняли участие 2026 респондентов старше 18 лет, проживающие в 110 населенных пунктах. При этом в КМИС не опрашивали жителей неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Зеленский — украинский актер и шоумен, был капитаном команды КВН «95-й квартал», позже основал одноименную компанию, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью.