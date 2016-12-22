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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
Политика, 03:59
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В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Между участниками митинга в честь годовщины о независимости референдума Каталонии и полицейскими в Барселоне прошли столкновения, передает La Vanguardia.

Издание отмечает, что это произошло после того, как митингующие в Барселоне собрались возле зданий парламента и Национальной полиции Испании. В частности, участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии, освистывали выходивших из парламента депутатов и бросали бумажные самолеты в полицейских. После этого полицейские начали теснить митингующих у парламента и применили силу.

Видео: La Vanguardia / YouTube

Акции протеста начались в понедельник, 1 октября. В муниципальной полиции Барселоны сообщили, что участие в них приняли 180 тыс. человек, уточняет издание.

Ранее протестующие заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Барселоне, Жироне и Таррагоне, сотрудники полиции призывали демонстрантов не мешать проезду транспорта.

Протестующие в Каталонии заблокировали автомагистрали и железную дорогу
Политика

Последняя акция протеста сторонников независимости Каталонии прошла 29 сентября, тогда пострадали 24 человека. Год назад, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, в ходе которого большинство проголосовали за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итоги голосования и привлек к ответственности его организаторов, за исключением покинувшего страну экс-главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Теги: Каталония , протесты
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