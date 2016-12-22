В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Между участниками митинга в честь годовщины о независимости референдума Каталонии и полицейскими в Барселоне прошли столкновения, передает La Vanguardia.
Издание отмечает, что это произошло после того, как митингующие в Барселоне собрались возле зданий парламента и Национальной полиции Испании. В частности, участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии, освистывали выходивших из парламента депутатов и бросали бумажные самолеты в полицейских. После этого полицейские начали теснить митингующих у парламента и применили силу.
Акции протеста начались в понедельник, 1 октября. В муниципальной полиции Барселоны сообщили, что участие в них приняли 180 тыс. человек, уточняет издание.
Ранее протестующие заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Барселоне, Жироне и Таррагоне, сотрудники полиции призывали демонстрантов не мешать проезду транспорта.
Последняя акция протеста сторонников независимости Каталонии прошла 29 сентября, тогда пострадали 24 человека. Год назад, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, в ходе которого большинство проголосовали за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итоги голосования и привлек к ответственности его организаторов, за исключением покинувшего страну экс-главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.