В Барселоне в ходе акции протеста пострадали 24 человека

В Барселоне в результате столкновения в ходе акции протеста сторонников независимости Каталонии пострадали 24 человека. Об этом сообщили медики, передает агентство Europa Press. В полиции рассказали, что были арестованы шесть человек за нападения на сотрудников правоохранительных органов.



Как отмечается в сообщении, в ходе акции произошли столкновения протестующих с сотрудниками национальной полиции. Медики рассказали агентству, что тяжело ранен был один человек, пятеро госпитализированы.



По данным Reuters, акция была приурочена к годовщине проведения референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года. Агентство отмечает, что сторонники независимости, скрывающие свое лицо под маской, стали забрасывать яйцами полицейских и кидать в них краской. Протестующие хотели двинуться вперед, но сотрудники правоохранительных органов смогли сдержать их.

В ходе референдума в Каталонии, который прошел в 2017 году, 90% участников плебисцита проголосовали за выход из состава Испании. Официальные власти не признали его итогов. Организаторы плебисцита были привлечены к ответственности, а в Каталонии было введено прямое управление Мадрида, из которого регион вышел 2 июня. Главой Каталонии стал сторонник независимости Хоаким Торра.



Идейный вдохновитель и бывший руководитель региона Карлес Пучдемон покинул страну и находится в Германии. Власти Испании выдали ордер на его арест. Затем в июле Верховный суд отозвал его, а также запрос на экстрадицию Пучдемона и шестерых его сторонников.