Протестующие в Каталонии заблокировали автомагистрали и железную дорогу

Сотни протестующих заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии в ходе акции по случаю годовщины референдума о независимости региона. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как отмечает газета, демонстранты перекрыли дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне. Полиция призвала митингующих не мешать проезду транспорта и освободить магистрали.

В Барселоне 29 сентября прошла акция протеста сторонников независимости Каталонии, в столкновениях с правоохранителями пострадали 24 человека. Шестеро демонстрантов были арестованы за нападения на полицейских.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум, в результате которого большинство проголосовало за выход региона из состава Испании. В Мадриде не признали итогов плебисцита, его организаторы были привлечены к ответственности, кроме экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, покинувшего страну. На более чем семь месяцев было введено прямое управление Мадрида. В июне Каталонию возглавил сторонник независимости Хоаким Торра, который заявил, что главной целью провинции является «нападение на несправедливое испанское государство».