Жена Сергея Цапка отказалась от требования снять арест с $6 млн

Вдова Сергея Цапка, лидера преступной группировки, Анжела-Мария Цапок отказалась от требования снять арест с $6 млн на ее счету, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Ростовском областном суде.

«Судебная коллегия определила: принять отказ от иска Цапок об освобождении имущества от ареста. Решение Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону отменить. Производство по делу об освобождении имущества от ареста прекратить», — заявил судья.

Как уточнил агентству адвокат потерпевших от действий группировки Максим Кошелев, деньги на счету были арестованы Кущевским судов в 2010 году.

Летом 2018-го, Анжела-Мария Цапок попыталась оспорить это решение, но Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отказал ей. При этом из-под ареста освободили автомобиль Porsche и особняк. Однако позже суд снял арест с $5,5 млн на ее счете.

Банда Цапков действовала в станице Кущевская Краснодарского края с 1990-х по 2010 год. В 2013 году ее лидера Сергея Цапка признали виновным в убийстве 12 человек и приговорили к пожизненному заключению. В пользу пострадавших суд постановил взыскать 300 млн руб.В 2014-ом Цапок умер от сердечной недостаточности в медчасти краснодарского СИЗО № 1.

В сентябре родственники погибших подали в суд иск о взыскании 130 млн руб. с арестованного счета Анжелы-Марии Цапок.