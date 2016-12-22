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Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»
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Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»
Общество, 11:39
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Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»

Октябрьский суд Краснодара снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету Анжелы-Марии Цапок — вдовы главаря «кущевской банды». Об этом РБК сообщил представляющий интересы потерпевших от действий преступной группы адвокат Максим Кошелев.

«Нам даже определение не вручали для ознакомления, и [мы] не в курсе были, что такое определение вообще принималось. Судья просто сказал об удовлетворении какого-то заявления, а вчера он пояснил мне, что, оказывается, снял арест», — добавил адвокат.

РБК направил запрос в Октябрьский райсуд Краснодара.

Месяцем ранее Железнодорожный суд Ростова-на-Дону отказал Анжеле-Марии Цапок в снятии ареста со средств на общую сумму в $6 млн. Ранее был снят арест с ее имущества: жилого дома и автомобиля Porsche Panamera Turbo.

Банда мужа Анжелы-Марии Цапок Сергея Цапка действовала с 1990-х в станице Кущевская Краснодарского края. В 2010 году ее члены убили 12 человек, в том числе четырех детей. В 2013 году членов ОПГ признали виновными в этом убийстве и в ряде других преступлений. В пользу пострадавших было решено взыскать 300 млн руб. Сергей Цапок получил пожизненный срок и умер в 2014 году в СИЗО.

Теги: кущевская банда , арест имущества
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