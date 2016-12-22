Россия прекратит доставлять астронавтов США на МКС в апреле 2019 года

С апреля 2019 года США перестанут пользоваться услугами «Роскосмоса» для доставки астронавтов на МКС. Впервые с 2011 года американские корабли начнут сами выполнять пилотируемые полеты к станции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С апреля 2019 года Россия и США прекратят программу по доставке американских астронавтов на МКС российскими кораблями «Союз». Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Сроки прекращения сотрудничества с NASA Борисов обозначил на совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия», посвященном перспективам пилотируемой космонавтики. «Посадкой корабля «Союз-МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — рассказал вице-премьер.

Астронавты NASA использовали российские корабли для полетов на МКС из-за отсутствия подходящих для этого кораблей у американской стороны в связи с завершением программы «Шаттл». Начало собственных пилотируемых полетов NASA связывало с программами частных корпораций, разрабатывающих ракеты-носители, в первую очередь со SpaceX Илона Маска. Космическое агентство разработало программу поддержки частной космонавтики, в рамках которой, как сообщал Bloomberg, было выделено $8 млрд.

В начале августа стало известно, что SpaceX планирует провести первый пилотируемый полет в апреле 2019 года. А чуть позже, в середине того же года, пилотируемый полет должна провести корпорация Boeing.

Имена астронавтов, которые первыми отправятся в космос на кораблях Dragon компании SpaceX и CTS-100 Starliner корпорации Boeing, NASA объявило 3 августа. В агентстве подчеркнули, что это будет первый с 2011 года полет астронавтов к МКС на американском космическом корабле.

После закрытия программы «Шаттл» российские корпорация «Энергия» и агентство «Роскосмос» сохраняли фактическую монополию на рынке пилотируемых космических полетов. С целью доставки астронавтов на орбиту NASA было вынуждено заключать контракты по покупке мест в кораблях «Союз». Только за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн.