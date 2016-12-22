«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура

Шахнур Вагенаг Азнавурян родился в 1924 году во Франции в семье армянских эмигрантов. В Париже его родители ожидали визу в США, но после рождения сына решили остаться в французской столице. Впервые на сцену Азнавур попал уже в девять лет — тогда же появился сценический псевдоним Шарль Азнавур, а в 1936-м мальчик дебютировал в кино.

В начале 40-х Азнавур начал выступать вместе с Пьером Рошем в парижских клубах и варьете. «[Во время Второй мировой войны] я делал спектакли <…>, продолжал жить своей профессией, вот и все. Знаете, когда ты ребенок или когда молодой, жизнь всегда прекрасна, в этом дело. Это не очень красиво звучит, но можно сказать, время украшается занятием. Время украшалось занятием, потому что я был молодой», — рассказывал он в одном из интервью