«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура

На 95-м году жизни умер певец, композитор и актер Шарль Азнавур. За свою карьеру он снялся в более чем 60 фильмах и написал более 1300 песен
Шахнур Вагенаг Азнавурян родился в 1924 году во Франции в семье армянских эмигрантов. В Париже его родители ожидали визу в США, но после рождения сына решили остаться в французской столице. Впервые на сцену Азнавур попал уже в девять лет — тогда же появился сценический псевдоним Шарль Азнавур, а в 1936-м мальчик дебютировал в кино.
В начале 40-х Азнавур начал выступать вместе с Пьером Рошем в парижских клубах и варьете. «[Во время Второй мировой войны] я делал спектакли <…>, продолжал жить своей профессией, вот и все. Знаете, когда ты ребенок или когда молодой, жизнь всегда прекрасна, в этом дело. Это не очень красиво звучит, но можно сказать, время украшается занятием. Время украшалось занятием, потому что я был молодой», — рассказывал он в одном из интервью
В 1973 году песня Азнавура She («Она») стала золотой, а затем платиновой в Великобритании. Артист стал первым французом, выпустившим такой масштабный хит
Азнавур был трижды женат. У него шестеро детей