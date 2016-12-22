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«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура
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«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура
Общество, 16:36
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«Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура

​На 95-м году жизни умер певец, композитор и актер Шарль Азнавур. За свою карьеру он снялся в более чем 60 фильмах и написал более 1300 песен

Фото: Angelo Deligio / Mondadori Portfolio via Getty Images

Шахнур Вагенаг Азнавурян родился в 1924 году во Франции в семье армянских эмигрантов. В Париже его родители ожидали визу в США, но после рождения сына решили остаться в французской столице. Впервые на сцену Азнавур попал уже в девять лет — тогда же появился сценический псевдоним Шарль Азнавур, а в 1936-м мальчик дебютировал в кино.

В начале 40-х Азнавур начал выступать вместе с Пьером Рошем в парижских клубах и варьете. «[Во время Второй мировой войны] я делал спектакли <…>, продолжал жить своей профессией, вот и все. Знаете, когда ты ребенок или когда молодой, жизнь всегда прекрасна, в этом дело. Это не очень красиво звучит, но можно сказать, время украшается занятием. Время украшалось занятием, потому что я был молодой», — рассказывал он в одном из интервью

Шарль Азнавур, Джонни Холлидей (слева), актриса Мелина Меркури (вторая слева), художница Микаэла Флорес и певец Шарль Трене
(Фото: Keystone Pictures USA / ZUMA / Global Look Press)
В 1946 году Азнавур и Рош поехали в свое первое турне с Эдит Пиаф. В 1952 году, после того как Рош эмигрировал в Канаду, Азнавур решил выступать самостоятельно, стал много работать в качестве автора песен. К 1954 году он написал более 30 песен, а за свою карьеру Азнавур стал автором более 1300
Фото: ABC via Getty Images
В 1964 году Азнавур впервые приехал на гастроли в Советский Союз, где навестил свою бабушку в небольшой деревне под Ереваном. В 1965 году он в сопровождении оркестра Поля Мориа дал первый музыкальный спектакль, в который вошли 30 номеров. Постановка под названием «One Man Show» 12 недель шла в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Спустя полгода Азнавур представил музыкальную кинокомедию «Господин Карнаваль»
Шарль Азнавур и Лайза Миннелли
(Фото: Laurent Rebours / AP)

В 1973 году песня Азнавура She («Она») стала золотой, а затем платиновой в Великобритании. Артист стал первым французом, выпустившим такой масштабный хит

Шарль Азнавур во время посещения детской больницы № 11 в городе Ленинакане, Армения
(Фото: Роберт Атаян / ТАСС)
В 1988 году в Армении произошло землетрясение, жертвами которого стали более 25 тыс. человек. В том же году Азнавур основал благотворительную организацию «Азнавур для Армении». В 2008 году получил гражданство Армении. В городе Гюмри установлен памятник певцу, а в Ереване находится его дом-музей
Шарль Азнавур, его жена Ула, дочь Катя и сын Миша
(Фото: James Andanson / Sygma via Getty Images)

Азнавур был трижды женат. У него шестеро детей

Фото: Damian Dovarganes / AP
За свою карьеру Азнавур снялся более чем в 60 фильмах. Он работал с такими режиссерами, как Жан Кокто («Завещание Орфея»), Франсуа Трюффо («Стреляйте в пианиста») и многими другими. После работы с Трюффо Азнавура пригласили в американский Карнеги-холл. В 1997 году он получил премию «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В 2017 году Азнавур был удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Тогда же в одном из интервью он сказал, что больше не хочет сниматься в кино. «Я уже давно не хочу больше сниматься в кино. Я отказывался от многих ролей. Потому что, во-первых, у меня память не очень хорошая на текст и я люблю свободный диалог. Мне не нравится, когда читают по бумажке или заученное. Диалог должен быть свободным. Вот когда поешь, это всегда свобода, есть рифма, которая помогает вам вспомнить весь текст», — говорил артист
Фото: Hahn Lionel / ABACA USA / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Шарль Азнавур умер 1 октября в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года. В конце октября он планировал отправиться в очередной тур
Автор: Юлия Сапронова.
При участии: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Шарль Азнавур
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