Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Шарля Азнавура

Премьер-министр России выразил соболезнование близким французского певца Шарля Азнавура, скончавшегося на 95-м году жизни, и его поклонникам по всему миру. Об этом глава кабмина написал на своей странице в Facebook.



Медведев назвал Азнавура выдающимся исполнителем, который был «для всего мира душой и голосом» французской и армянской культуры. «Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране», — напомнил российский премьер.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур умер в понедельник, 1 октября, в своем доме на юге Франции. В последний раз он вышел на сцену в японском городе Осака 19 сентября и планировал совершить новый тур в конце октября.



В апреле шансонье отменил несколько концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, из-за спазма спины. В мае он был госпитализирован во Франции, после того как упал в своем доме.

Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен. Также он снимался в кино, где на его счету более 60 ролей. В 2008 году он получил армянское гражданство и с 2009 года занимал должность посла Армении в Швейцарии, а также был постоянными представителем страны в женевской штаб-квартире ООН.