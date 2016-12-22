Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики

Глава женералитета Каталонии Хоаким Торра заявил, что правительство провинции полно решимости воплотить в жизнь идею создания республики. Об этом он рассказал во время выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, сообщает El Mundo.
«Мы собираемся напасть на это несправедливое испанское государство», — заявил Торра.
Он подчеркнул, что правительство Каталонии также не остановится, пока не освободят политиков, заключенных за проведение незаконного референдума о независимости провинции от Испании.
Парламент Каталонии проголосовал за независимость провинции 27 октября 2017 года. Ранее состоялся референдум, на котором большинство жителей проголосовало за создание республики. Однако власти Испании объявили его незаконным, отправили в отставку правительство Каталонии и распустили парламент. В то же время в провинции ввели прямое управление, из-под которого Каталония вышла в начале июня 2018 года.
Организатором референдума был бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который впоследствии покинул страну. В связи с этим власти Испании выдали европейский ордер на него арест, но в июле 2018 года Верховный суд страны отозвал ордер на арест и запросы на экстрадицию шестерых каталонских политиков, среди которых значится Пучдемон.