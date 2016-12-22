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Генсек НАТО привествовал референдум в Македонии по смене ее названия
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Генсек НАТО привествовал референдум в Македонии по смене ее названия
Политика, 03:51
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Генсек НАТО привествовал референдум в Македонии по смене ее названия

Македония, где проходит референдум о смене ее названия на Северную Македонию, должна воспользоваться этим шансом, дающим возможность вступить в НАТО, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я приветствую голосование за [смену названия страны]. Я призываю всех политических лидеров и партии с ответственностью использовать этот исторический шанс Двери НАТО открыты [для Македонии], но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал генсек Альянса.

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Референдум в Македонии проходит по вопросу переименования страны в Северную Македонию. Как было указано в бланке голосования, это позволит рассчитывать на дальнейшее вступление в ЕС и НАТО. До настоящего момента против действующего названия страны выступает Греция, которая занимает часть исторической области Македония и имеет в своем составе одноименную провинцию. Требуя сменить название страны, Афины много лет блокировали интеграцию Скопья в Евросоюз и НАТО.



 

Теги: Македония , Йенс Столтенберг , Референдум
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