Генсек НАТО привествовал референдум в Македонии по смене ее названия

Македония, где проходит референдум о смене ее названия на Северную Македонию, должна воспользоваться этим шансом, дающим возможность вступить в НАТО, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я приветствую голосование за [смену названия страны]. Я призываю всех политических лидеров и партии с ответственностью использовать этот исторический шанс Двери НАТО открыты [для Македонии], но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал генсек Альянса.

Референдум в Македонии проходит по вопросу переименования страны в Северную Македонию. Как было указано в бланке голосования, это позволит рассчитывать на дальнейшее вступление в ЕС и НАТО. До настоящего момента против действующего названия страны выступает Греция, которая занимает часть исторической области Македония и имеет в своем составе одноименную провинцию. Требуя сменить название страны, Афины много лет блокировали интеграцию Скопья в Евросоюз и НАТО.







