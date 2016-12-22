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Дома Urban Group в Подмосковье пообещали достроить за три года
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Дома Urban Group в Подмосковье пообещали достроить за три года
Бизнес, 12:14
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Дома Urban Group в Подмосковье пообещали достроить за три года

Все недостроенные дома обанкротившейся компании Urban Group подмосковные власти планируют ввести в эксплуатацию в течение трех лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Интерфакс».

«Все дома будут достроены. В конце этого года — первые дома. И в 2019, 2020, 2021 годах этот проект должен быть окончательно завершен», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что правительство выделит на восстановление прав дольщиков обанкротившихся компаний Су-155 и Urban Group дополнительные 7,8 млрд руб. из госбюджета, а также обсудило вариант достройки объектов.

О том, что власти приняли решение взять на себя расходы на реализацию объектов Urban Group, стало известно в июне 2018 года. В августе был опубликован проект постановления правительства о выделении из федерального бюджета 14,6 млрд руб. на данные цели.
 

Теги: Urban Group , Подмосковье , недострой
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