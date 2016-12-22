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Владелец Urban Group решил продать особняк у Лубянки
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Владелец Urban Group решил продать особняк у Лубянки
Бизнес, 04:19
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Владелец Urban Group решил продать особняк у Лубянки

Владелец находящейся в процессе банкротства группы компаний Urban Group Александр Долгин выставил на продажу часть принадлежащего ему имущества, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консультанта рынка коммерческой недвижимости и одного из знакомых Долгина.

По данным газеты, предприниматель выставил на продажу два этажа почти на 7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Аэродом», который расположен на Ленинградском проспекте в Москве. Кроме того, Долгин решил продать проект реставрации исторического особняка, построенного в 1908 году в Милютинском переулке рядом с Лубянкой.

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Один из собеседников издания рассказал, что продавец требует за подлежащее капитальному ремонту с частичной реставрацией здание 1,35 млрд руб. «Это около $2 тыс. за 1 кв. м, средняя стоимость апартаментов в Центральном округе Москвы в пять раз выше», — сказал он.

Коммерческий директор Центра управления недвижимостью Михаил Шнейдерман оценил два этажа в бизнес-центре «Аэродом» в 1,7–2 млрд руб. Таким образом, Долгин, как пишет газета, сможет выручить от продажи этих объектов 3,5 млрд руб.

Бывшие сотрудники Urban Group заявили изданию, что Долгин перебрался за границу после того, как в мае 2018 года у компании начались серьезные проблемы с финансированием.

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30 мая Urban Group приостановила продажи жилья, тогда же Фонд защиты прав дольщиков начал аудит группы. В начале июля пять входящих в группу компаний были признаны банкротами. В том же месяце стало известно, что руководство группы компаний подозревают в злоупотреблении полномочиями, в августе суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group и «Ивастоя» Андрея Пучкова.

Теги: Urban Group , продажа , имущество
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