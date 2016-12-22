Власти выделят 7,8 млрд руб. на достройку объектов СУ-155 и Urban Group

Правительство выделит дополнительные 7,8 млрд руб. из федерального бюджета для финансирования восстановления прав дольщиков обанкротившихся компаний Су-155 и Urban Group. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

Он отметил, что данное решение принял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по защите прав граждан — участников долевого строительства. Лавров добавил, что правительство обсудило возможность достройки объектов компаний.

Минфин, Минстрой и Федеральное казначейство определят потребность в финансировании расходов по восстановлению прав дольщиков в 2019 и 2020 годах.

О том, что власти решили достроить объекты Urban Group за свой счет, стало известно в июне этого года.

Согласно опубликованному в августе проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты прав дольщиков, на достройку объектов Urban Group федеральный бюджет выделит 14,6 млрд руб., и это 50% от средств, которых не хватает для возведения зданий. Ранее правительство одобрило выделение 3 млрд руб. из резервного фонда.