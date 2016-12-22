Президент Южной Кореи передаст Трампу послание от Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом передаст ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.



Как отмечает агентство, глава Южной Кореи посетит США на следующей неделе и примет участие в заседании Генассамблеи ООН. В понедельник, 24 сентября, Мун Чжэ Ин проведет двустороннюю встречу с Трампом.

Также глава Южной Кореи заявил, что мирное соглашение с Северной Корей будет подписано, когда полностью завершится процесс ​денуклеаризации. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что хочет сотрудничать с северокорейской стороной по этому вопросу.

По словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын хочет быстрее закончить денуклеаризацию и встретиться с Трампом, сообщает Reuters. Мун Чжэ Ин отметил, что во время недавней встречи лидер КНДР заявил о желании Пхеньяна сфокусироваться на своем экономическом развитии.



«Он [Ким Чен Ын] сказал, что надеется на то, что госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время посетит Северную Корею, и что следующий саммит с Трампом состоится в ближайшем будущем, чтобы придать динамику денуклеаризации», — рассказал южнокорейский лидер.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели саммит с 18 по 20 сентября. По итогам оба лидера подписали всеобъемлющее соглашение, которое призвано остановить «все враждебные действия» двух стран друг против друга и «ликвидировать опасность войны». Также они договорились сформировать буферную зону, чтобы не допустить военных инцидентов, и о демонтаже двух ядерных объектов в КНДР.

В начале сентября в Белом доме сообщили, что получили письмо от Ким Чен Ына для Трампа. Как рассказала пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс, это было «теплое и очень позитивное» послание. Она отметила, что в Вашингтоне занимаются вопросом проведения встречи лидеров США и КНДР.

Накануне Трамп заявил, что он скоро встретиться с лидером КНДР, но не уточнил дату и место.