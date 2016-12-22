СМИ узнали о получении Трампом нового послания от Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказал агентству Kyodo сотрудник администрации южнокорейского президента.

Трамп получил сообщение от главы КНДР в ходе саммита в Вашингтоне, уточняет агентство. Президенты США и Южной Кореи обменялись мнениями о возможном месте и времени для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына. О чем говорится в письме не уточняется.

О письме лидера Северной Кореи стало известно 20 сентября. Южнокорейский президент получил его на переговорах в Пхеньяне. По словам Мун Чжэ Ина, глава КНДР заявил, что хочет побыстрее закончить процесс денуклиаризации и провести встречу с президентом США.

В ходе переговоров с президентом Южной Кореи Трамп назвал Ким Чен Ына «очень открытым и потрясающим» человеком, которые желает увидеть перемены. О новых переговорах с лидером Северной Кореи президент США заявлял еще 19 сентября, в понедельник, 24-го он пообещал рассказать о них в скором времени.