В британском клубе из-за неизвестного вещества пострадали 40 человек

В британском городе Борнмут более 40 посетителей ночного клуба пострадали в результате распыления вещества, похожего на слезоточивый газ. Об этом сообщает Sky News.

По его данным, инцидент произошел около 2:00 (00:00 мск) в клубе Cameo, после этого заведение было эвакуировано. Пострадавшие жаловались на затруднение дыхания и жжение в глазах.

По меньшей мере один человек был госпитализирован. По данным BBC, в момент инцидента в клубе было около 2 тыс. человек. Полиция обследовала заведение и пришла к выводу, что в нем нет никаких веществ, представляющих угрозу.

16 сентября двое посетителей ресторана Prezzo в Солсбери были госпитализированы с подозрением на отравление. По данным The Sun, пострадавшими оказались уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг. 19 сентября их выписали из больницы. Медики установили, что они не были отравлены нервно-паралитическим веществом. The Times писала, что сеть ресторанов Prezzo готова подать в суд на пару из-за убытков и репутационного ущерба в случае, если полиция выяснит, что случившееся было мошенничеством.