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СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери
Общество, 18:59
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СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери

Сеть итальянских ресторанов Prezzo готова подать в суд на пару, почувствовавшую себя плохо в заведении сети в Солсбери, сообщает The Times со ссылкой на источник в компании.

Полиция исключила отравление «Новичком» госпитализированных в Солсбери
Общество

В Prezzo считают, что понесли убытки и получили репутационный ущерб после того, как из-за недомогания Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга полиция оцепила ресторан в Солсбери, вызвав спекуляции по поводу нового отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». В применении этого вещества против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон обвиняет Москву. Prezzo в Солсбери расположен в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день отравления обедали Скрипали.

Как сообщала газета The Sun, Шапиро заявляла, что она и ее муж стали целями «атаки Кремля», однако полиция отравление «Новичком» опровергла.

20 сентября пара была допрошена полицией, и, по данным источников издания, потенциальное мошенничество и мистификация — одна из линий расследования. Источник The Times в Prezzo заявил, что если полиция придет к выводу, что это мошенничество, то в компании готовы подать к супругам иск.

Газета также пишет, что муж Шапиро, Алекс Кинг, является близким соратником британского афериста Эдди Давенпорта, осужденного за мошенничество на 8 лет тюрьмы в 2011 году. Кинга в разное время называли то официальным представителем, то ассистентом Давенпорта. Кинг также известен тем, что в 2006-м году на премьере пьесы «Любители истории» он выдал себя за одного из актеров, чтобы побеседовать с присутствовавшим там принцем Чарльзом — а позже заявил, что сделал это на спор с Давенпортом, выиграв таким образом ₤100 тыс.

Кроме того, The Times выяснила, что Кинг и Шапиро в прошлом зарегистрировали по домашнему адресу Давенпорта несколько юридических лиц, которые сейчас все ликвидированы.

Теги: судебный иск , отравление
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