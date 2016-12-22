В Сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B
Общество, 10:17
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В Сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B
В интернете появилось видео с места падения американского истребителя пятого поколения F-35B в Южной Каролине, недалеко от станции авиации Корпуса морской пехоты США.
Инцидент произошел в районе Грейс-Хилл 28 сентября. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в медицинское учреждение. Других пострадавших в результате инцидента с истребителем нет. Причины случившегося устанавливаются.
27 сентября состоялся первый боевой вылет истребителя F-35B в Афганистане. Он атаковал цели запрещенного в России движения «Талибан».
Данная модель истребителя единственная из трех в линейке, которая способна совершать вертикальную посадку. Кроме того, ей требуется минимальная дистанция для разбега.