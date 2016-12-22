В Сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B

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Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

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Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48

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