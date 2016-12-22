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CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане
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CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане
Технологии и медиа, 21:18
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CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане
В Афганистане в пределах последних 24 часов состоялся первый боевой вылет истребителя пятого поколения F-35B, который способен совершать вертикальную посадку. Он атаковал цели террористов «Талибана», сообщил CNN
F-35B (Фото: Issei Kato / Reuters)

Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех сотрудников Минобороны США.

По данным телеканала, американская авиация атаковала в Афганистане цели движения «Талибан» (запрещено в России) в последние 24 часа.

Эта модель истребителя — единственная из трех в линейке, которая способна совершать вертикальную посадку. Помимо этого, она требует минимальную для разбега дистанцию. F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.

Lockheed Martin, основной подрядчик по проекту самолета, считает F-35B будущим военной авиации, поскольку самолет сочетает в себе новейшие технологии, сверхзвуковую скорость и другие характеристики. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в $1,5 трлн.

Ранее в четверг, 27 сентября, российский МИД выступил с заявлением, в котором выразил озабоченность из-за участившихся случаев гибели мирных жителей из-за «ошибочных» авиаударов сил НАТО в Афганистане. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что за последнюю неделю было зафиксировано три подобных инцидента. До этого озабоченность растущим числом жертв среди гражданского населения выразила и миссия ООН в Афганистане. Инциденты, подчеркнули в международной организации, проходили во время операции ВВС США против террористов «Талибана».

Автор: Анна Трунина.
Теги: истребитель F-35 , ВВС США , Афганистан
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