Первый новейший истребитель F-35B разбился в США

В Южной Каролине упал американский истребитель пятого поколения. Пилот, как рассказал CNN военный чиновник, катапультировался. Накануне F-35B совершил в Афганистане свои первые удары

Фото: Qian Baihua / Zuma / ТАСС

В округе Бофорт в штате Южная Каролина недалеко от станции авиации Корпуса морской пехоты США разбился американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B. Об этом со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщает телеканал CNN. CBS News уточняет, что это было первое крушение «новейшего и самого дорогого самолета США».

Фото: @SamRichardsonAM / Twitter

По информации собеседника CNN, пилот успел катапультироваться. Эту информацию затем подтвердили в офисе шерифа округа. Согласно сообщению ведомства в Twitter, летчик катапультировался успешно, теперь его осматривают врачи.

Авиакатастрофа, как уточняется на сайте офиса шерифа, произошла возле Кларендон-роуд (Clarendon Road) и Джо-Аллен-драйв (Joe Allen Drive) в районе Грейс-Хилл около 11:45 по местному времени (18:45 мск). «Военные подтвердили, что это [упал] военный самолет», — указали в ведомстве, не назвав при этом модели потерпевшего крушение самолета. Получил ли кто-либо в результате происшествия травмы, пока неизвестно, говорится в сообщении офиса окружного шерифа.

Видео: @SamRichardsonAM / Twitter

Военный самолет, как рассказали позже в ведомстве, упал в районе острова Литл-Барнуэлл (Little Barnwell Island) — археологического объекта, расположенного в округе Бофорт. Местным жителям сотрудники правоохранительных органов посоветовали избегать указанной местности. Что стало причиной происшествия, пока не ясно.

Накануне CNN со ссылкой на трех сотрудников Минобороны США сообщил о том, что F-35B совершил свой первый боевой вылет и нанес в Афганистане удары по позициям запрещенного в России движения «Талибан». В Соединенных Штатах «истребитель-невидимка» F-35, по данным телеканала, был «назван самой дорогой системой вооружений в истории». До того, как эти самолеты были приняты на вооружение, их разработка сопровождалась многочисленными задержками.​

В пятницу, 28 сентября, Пентагон, как напоминает CNN, объявил о новом контракте на получение следующей партии самолетов F-35. В военном ведомстве тогда заявили, что конструктор истребителей — американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin — согласился на снижение цены для Корпуса морской пехоты США. Стоимость одного истребителя, по информации Пентагона, для военных составила $115,5 млн.

F-35B, как указывает CNN, — единственная модель этого семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, которая способна совершать вертикальную посадку. Помимо этого, F-35B нужна минимальная дистанция для разбега при взлете. Также эта модель истребителя приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.