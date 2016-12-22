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Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
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Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
Политика, 05:42
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Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни
«Одна из моих лучших встреч, которые когда-либо были, была встреча с Владимиром Путиным», – признался американский лидер. Речь идет переговорах с российским лидером в Хельсинки, которые состоялись в середине июля
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была «одной из его лучших встреч», которые когда либо были. такое заявление американский лидер сделал перед своими сторонниками в штате Монтана.

«Одна из моих лучших встреч, которые когда-либо были, была встреча с Владимиром Путиным», — приводит слова Трампа CNN. «Они [критики] хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», — сказал он.

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Политика

Речь идет о встрече Путина и Трампа, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран провели двухчасовой разговор за закрытыми дверями в присутствии лишь двух переводчиков. Детали беседы остаются не известными. Американские СМИ сообщали, что американский президент «сдался» Путину на встрече в Хельсинки. Лидеры демократов в конгрессе требовали вызвать в сенат переводчика, который был на закрытой встрече, для опроса. Однако республиканцы забраковали эту идею. Позднее сенаторы-демократы из комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им подробные материалы о встрече Трампа и Путина. 

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Ранее российский лидер назвал встречу с Трампом в Хельсинки полезной. «Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными», — сказал Путин на совместной пресс-конференции 22 августа ​с президентом Финляндии Саули Ниинистё. ​«Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою, но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен», — добавил российский президент.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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