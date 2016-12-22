Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров

Новой информации о виновных в гибели трех российских журналистов в ЦАР нет, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера по итогам встречи с главой МИДа Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Глава государства пообещал содействие Следственному комитету и другим российским структурам в расследовании убийства журналистов. По его слова, расследование только началось, новостей пока нет, но «мы нацелены на сотрудничество».
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля в окрестностях города Сибю в ЦАР. В этой стране они находились с целью съемок фильма о ЧВК Вагнера по заданию Центра управления расследованиями, который ранее финансировал Михаил Ходорковский. При них на месте убийства не оказалось ни денег, ни техники. Водитель, перевозивший журналистов, остался жив и заявлял, что инцидент связан с ограблением. В МИД России поддержали эту версию. В начале сентября стало известно, что сотрудники СКР второй раз допросили водителя, который перевозил журналистов. Также следователи осмотрели автомобиль и другие вещественные доказательства.