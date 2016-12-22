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Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров
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Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров
Общество, 20:35
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Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров

Новой информации о виновных в гибели трех российских журналистов в ЦАР нет, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера по итогам встречи с главой МИДа Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Глава государства пообещал содействие Следственному комитету и другим российским структурам в расследовании убийства журналистов. По его слова, расследование только началось, новостей пока нет, но «мы нацелены на сотрудничество».

Прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля в окрестностях города Сибю в ЦАР. В этой стране они находились с целью съемок фильма о ЧВК Вагнера по заданию Центра управления расследованиями, который ранее финансировал Михаил Ходорковский. При них на месте убийства не оказалось ни денег, ни техники. Водитель, перевозивший журналистов, остался жив и заявлял, что инцидент связан с ограблением. ​В МИД России поддержали эту версию. В начале сентября стало известно, что сотрудники СКР второй раз допросили водителя, который перевозил журналистов. Также следователи осмотрели автомобиль и другие вещественные доказательства.
 

Теги: ЦАР , расследование , журналисты
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