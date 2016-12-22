Суд признал незаконной сделку Совхоза Ленина и «Каширского молла»

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче совхозом имени Ленина земельного участка АО «Каширский молл», совершенную при участии гендиректора совхоза Павла Грудинина. Об этом РБК рассказал адвокат истцов Артем Игнатенко, также об этом сообщает РАПСИ.

Иск был удовлетворен частично — недействительной была признана только сделка о передаче земельного участка площадью 33,39 тыс. кв. м. Истцы, которыми выступали шесть акционеров совхоза, просили также отменить сделку по передаче земельного участка площадью 140 тыс. кв. м и признать недействительным учредительный договор АО «Каширский молл», заключенный Совхозом имени Ленина и АО «Крокус Интернэшнл».

Адвокат истцов Владимир Бояринов ранее рассказал, что спорные участки были переданы с нарушением порядка одобрения сделок.

​

19 сентября Видновский городской суд Московской области арестовал все акции экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей женой Ириной. Об аресте акций ходатайствовала ее защита. По словам адвоката бывшей супруги Грудинина Анны Бойцовой, было арестовано 1 млн 933 акции. В июле Грудинин официально развелся с женой.

В марте арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» к Грудинину о признании недействительными сделок по передаче двух участков земли совхоза в пользу ООО «ТТ Девелопмент». Иск был подан Иваном Маркиным, Ольгой Маркиной и Тамарой Маркиной, которым принадлежит крупнейший среди миноритарных акционеров пакет в 0,45%.