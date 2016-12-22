Group-IB зафиксировала рост числа мошеннических сайтов по продаже iPhone

Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB сообщила о резком росте регистрации доменов сайтов, предлагающих новые смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, официальные продажи которых стартовали в России 28 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«За последние три месяца Group-IB обнаружила более 5 000 подобных доменов — часть из них уже используется мошенниками для фишинга, кражи информации о банковских картах и персональных данных пользователей», — говорится в тексте.

По минимальным подсчетам компании, выручка первых 20 мошеннических ресурсов уже в первый месяц продаж может составить $500 тыс. (33 млн руб.).

Отмечается, что в 2007 году, когда Стив Джобс представил первый смартфон, было зарегистрировано 1125 доменов с упоминанием iPhone и Apple. В сентябре 2018 года их стало 12 260.

«За ними [доменами] стоят как легальные предприниматели, так и перекупщики, контрабандисты и мошенники. Нужно всего несколько часов, чтобы на зарегистрированном домене развернуть полноценный фишинговый или мошеннический сайт», — пояснил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Специалисты Group-IB проанализировали 20 наиболее крупных ресурсов на первых строчках в выборке поисковика по запросу «Купить новый iPhone». Среди них они обнаружили фишинговые (фейковые) страницы-клоны реальных интернет-магазинов и мошеннические сайты с огромными скидками (до 80%) и навязчивой рекламой.

Система Group-IB Threat Intelligence (киберразведка) зафиксировала в сентябре более 800 фишинг-сайтов, ориентированных на покупателей продукции Apple. Причем, мошенники не просто копируют сайт официальных дилеров и регистрируют похожее доменное имя, но и используют те же способы продвижения и инструменты привлечения покупателей: оплачивают кампании в социальных сетях, выкупают приоритетные позиции в поисковой выдаче, используют pop-up-сообщения о специальных акциях и др. Отмечается, что основным каналом продвижения сайтов мошенников стала социальная сеть Instagram.

Group-IB — ведущая международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений, и мошенничеств с использованием высоких технологий.

28 сентября в России стартовали продажи новых моделей iPhone. Цены на устройства модификации XS составляют от 87 990 руб., а на XS Max — от 96 990 руб.

Очередь за новыми моделями у магазина на Тверской улице в Москве начала собираться за несколько дней до начала продаж. Появившиеся предложения купить место за несколько сотен тысяч рублей ажиотажа не вызывало, поскольку на первые сорок человек — только один стоял ради покупки телефона.